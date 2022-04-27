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НАНА представила предложения по определению охранной зоны Шуши

НАНА представила предложения по определению охранной зоны Шуши На общем собрании Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) был заслушан отчет о научной и научно-организационной деятельности отделения гуманитарных наук за 2021 год.
Наука и образование
27 апреля 2022 г. 14:50
НАНА представила предложения по определению охранной зоны Шуши

На общем собрании Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) был заслушан отчет о научной и научно-организационной деятельности отделения гуманитарных наук за 2021 год.

Как сообщает Report, отчет представил вице-президент НАНА, председатель Научного совета отделения, академик Иса Габиббейли.

Он отметил, что по запросу государственных органов в связи с исполнением закона Азербайджана "О культурной столице Азербайджана - Шуше", подписанного президентом 31 мая 2021 года, специалисты Института архитектуры и искусства представили госорганам заключения и предложения по определению охранной зоны Шуши, сохранению памятников на этой территории, проведению мониторинга, составлению списка памятников, перед которыми нельзя размещать рекламные щиты.

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