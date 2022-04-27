НАНА представила предложения по определению охранной зоны Шуши

На общем собрании Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) был заслушан отчет о научной и научно-организационной деятельности отделения гуманитарных наук за 2021 год.

На общем собрании Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) был заслушан отчет о научной и научно-организационной деятельности отделения гуманитарных наук за 2021 год.

Как сообщает Report, отчет представил вице-президент НАНА, председатель Научного совета отделения, академик Иса Габиббейли.

Он отметил, что по запросу государственных органов в связи с исполнением закона Азербайджана "О культурной столице Азербайджана - Шуше", подписанного президентом 31 мая 2021 года, специалисты Института архитектуры и искусства представили госорганам заключения и предложения по определению охранной зоны Шуши, сохранению памятников на этой территории, проведению мониторинга, составлению списка памятников, перед которыми нельзя размещать рекламные щиты.