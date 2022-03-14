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НАНА предлагает сократить некоторые требования для получения степени доктора философии

НАНА предлагает сократить некоторые требования для получения степени доктора философии "Требования Высшей аттестационной комиссии (ВАК) к соискателям, защищающим диссертацию в области естественных и социальных наук для получения степени доктора философии, не должны быть одинаковыми с учетом особенностей этих наук".
Наука и образование
14 марта 2022 г. 18:30
НАНА предлагает сократить некоторые требования для получения степени доктора философии

"Требования Высшей аттестационной комиссии (ВАК) к соискателям, защищающим диссертацию в области естественных и социальных наук для получения степени доктора философии, не должны быть одинаковыми с учетом особенностей этих наук".

Как сообщает Report, с таким предложением выступил вице-президент НАНА, академик Дильгам Тагиев.

По его словам, требование большого количества документов для защиты приводит к тому, что многие талантливые, но малообеспеченные молодые люди уходят из науки в другие сферы.

Академик отметил, что для удержания молодых талантливых кадров, работающих в сфере естественных и технических наук, следует отменить двухэтапную систему защиты, сохранить 4-летнюю очную докторантуру по подготовке докторов философии (с добавлением образовательных программ высокого уровня), а степень доктора наук должна присуждаться за статьи, опубликованные в журналах, попадающих в базы авторитетных “Web of Science”, “Scopus”, как того и требует ВАК.

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Версия на азербайджанском языке AMEA fəlsəfə doktoru dərəcəsi almaq üçün qoyulan tələblərin bəzilərinin ləğv edilməsini istəyir

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