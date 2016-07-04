НАНА: Поездка наших ученых в США служит обсуждению возможностей еще большего расширения плодотворного сотрудничества

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ С 18 по 30 июня директор Дома ученых Национальной академии наук Азербайджана, доктор философии по истории Нурида Гулиева и группа сотрудников НАНА совершили визит в США по линии Государственного департамента Соединенных Штатов Америки.

Как сообщает Report, целью поездки было ознакомление с мероприятиями, которые проводятся в США в сфере популяризации науки, и обсуждение возможностей еще большего расширения существующего плодотворного сотрудничества.

В рамках визита сотрудники НАНА провели встречи с официальным лицом Государственного департамента США, руководителем программы Татьяной Родзянко, представителем Дома ученых в Нью-Йорке Стефеном Уззо, директором Американского национального музея естественной истории Анной Девин, президентом Всемирного Фестиваля науки Джудит Джокс и президентом Нью-Йоркского государственного центра науки и инженерии Сереме Маккаллом. Во время встреч состоялся обмен опытом в сфере пропаганды науки и повышения интереса к науке среди молодежи, стороны пришли к соглашению о развитии дальнейшего сотрудничества.

Директор Дома ученых НАНА также побывала в городе Кливленд. В рамках поездки она провела встречи с ректором Кливлендского государственного университета, профессором Дебби Джексон, руководителем выставок Кливлендского музея естественной истории Джо Алперном, вице-президентом Научного центра Великих озер Валенсией Давиллиер, профессором Ботанического сада Сандрой Албро и представителем Западного резервного университета Джимом Бадером. Также представители НАНА посетили Кливлендский музей искусств, побывали в гостях у семьи Пэт и Джона Шидс.

Кроме этого, сотрудники НАНА побывали в штате Флорида и посетили Флоридский государственный университет, Университет Майами, Музей Корал-Гейблс, а также Музей науки и открытий.

Во время встреч Нурида Гулиева рассказала о проектах и выставках, реализованных Домом ученых НАНА. Ученый отметила, что руководимая ею организация периодически проводит встречи с известными общественными и государственными деятелями, создает условия для дискуссий и обмена информацией между учеными о событиях, происходящих в научной и общественной жизни республики и зарубежных стран.