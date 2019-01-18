НАНА подготовила проект предложений, связанный с распоряжением президента

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ "Подготовлены предложения, связанные с рядом задач, предстоящих выполнить Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) для исполнения распоряжения президента Ильхама Алиева о дополнительных мерах по усовершенствованию проведения аттестации научных и научно-педагогических кадров в Азербайджанской Республике".

Как сообщает Report, об этом на прошедшем 18 января заседании Президиума НАНА заявил президент НАНА, академик Акиф Ализаде.

По его словам, на данный момент осуществляется ряд мероприятий в области организации, управления и развития в стране научной деятельности, поддержки научной инновационной деятельности и стимулирования научных достижений.

А.Ализаде подчеркнул, что как продолжение этой работы, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение о дополнительных мерах по усовершенствованию проведения аттестации научных и научно-педагогических кадров в Азербайджанской Республике.