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    НАНА подготовила проект предложений, связанный с распоряжением президента

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ "Подготовлены предложения, связанные с рядом задач, предстоящих выполнить Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) для исполнения распоряжения президента Ильхама Алиева о дополнительных мерах по усовершенствованию проведения аттестации научных и научно-педагогических кадров в Азербайджанской Республике". 

    Как сообщает Report, об этом на прошедшем 18 января заседании Президиума НАНА заявил президент НАНА, академик Акиф Ализаде. 

    По его словам, на данный момент осуществляется ряд мероприятий в области организации, управления и развития в стране научной деятельности, поддержки научной инновационной деятельности и стимулирования научных достижений. 

    А.Ализаде подчеркнул, что как продолжение этой работы, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение о дополнительных мерах по усовершенствованию проведения аттестации научных и научно-педагогических кадров в Азербайджанской Республике. 

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