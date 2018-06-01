НАНА: Ожидается геомагнитная буря

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ "Ожидается, что начавшееся вчера геомагнитное волнение продолжится сегодня и в последующие дни, и даже перейдет в бурю".

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель директора Шамахинской астрофизической обсерватории НАНА по научной работе Эльчин Бабаев.

Он сообщил, что оценка бури по одному из основных индексов - Kp составляет 4 (максимум 9), но она возрастет.

Э.Бабаев добавил, что изменение метеорологической ситуации наряду с космической атмосферой увеличивает негативные дискомфортные эффекты: "В отличие от здоровых людей, входящие в группу риска – страдающие от хронических сердечно-сосудистых заболеваний, пожилые люди и дети, должны избегать напряженности, принимать легкие превентивные меры (по рекомендации врача)".