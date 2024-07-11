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НАНА обратилась с ходатайством к правительству о создании докторантуры в Центре сейсмологической службы

НАНА обратилась с ходатайством к правительству о создании докторантуры в Центре сейсмологической службы Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) обратилась с ходатайством в Кабинет министров о создании докторантуры в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА.
Наука и образование
11 июля 2024 г. 17:53
НАНА обратилась с ходатайством к правительству о создании докторантуры в Центре сейсмологической службы

Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) обратилась с ходатайством в Кабинет министров о создании докторантуры в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА.

Как сообщает Report, об этом было объявлено на заседании Президиума НАНА.

Решение о создании докторантуры в центре было принято с учетом актуальности и уровня фундаментальных исследований, кадрового потенциала центра, достижений по приоритетным научным направлениям, существующей материально-технической базы, опубликованных научных работ, уровня участия в международных научных проектах и программах.

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Версия на азербайджанском языке AMEA Seysmoloji Xidmət Mərkəzində doktoranturanın yaradılmasına görə hökumət qarşısında vəsatət qaldırıb

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