НАНА обратилась с ходатайством к правительству о создании докторантуры в Центре сейсмологической службы

Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) обратилась с ходатайством в Кабинет министров о создании докторантуры в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА.
Как сообщает Report, об этом было объявлено на заседании Президиума НАНА.
Решение о создании докторантуры в центре было принято с учетом актуальности и уровня фундаментальных исследований, кадрового потенциала центра, достижений по приоритетным научным направлениям, существующей материально-технической базы, опубликованных научных работ, уровня участия в международных научных проектах и программах.