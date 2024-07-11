НАНА обратилась с ходатайством к правительству о создании докторантуры в Центре сейсмологической службы

НАНА обратилась с ходатайством к правительству о создании докторантуры в Центре сейсмологической службы

Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) обратилась с ходатайством в Кабинет министров о создании докторантуры в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА.

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Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) обратилась с ходатайством в Кабинет министров о создании докторантуры в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА. Как сообщает Report, об этом было объявлено на заседании Президиума НАНА. Решение о создании докторантуры в центре было принято с учетом актуальности и уровня фундаментальных исследований, кадрового потенциала центра, достижений по приоритетным научным направлениям, существующей материально-технической базы, опубликованных научных работ, уровня участия в международных научных проектах и программах. Подпишитесь на наш Telegram канал