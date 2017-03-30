НАНА обнародовала бакинские районы с потенциальной опасностью оползня

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Прошло заседание отделения наук о Земле Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Как сообщили Report в НАНА, открыв заседание вступительным словом, академик-секретарь отделения, академик Фахраддин Гадиров ознакомил присутствующих с повесткой дня.

На заседании директор Института географии, академик Рамиз Мамедов и научный сотрудник института, доктор философии по географии Сеймур Мамедов выступили с совместным докладом "Исследование экогеоморфологического состояния территории Большого Баку в среде ГИС на основе материалов дистанционного зондирования". Было отмечено, что во время исследований были проанализированы геоморфологические процессы, происходящие на территории Большого Баку, на основе данных с космических радаров была изготовлена цифровая модель рельефа территории и составлена цифровая геоморфологическая карта, масштаб которой равен 1:50000. Сообщив, что также был проведен морфометрический анализ рельефа Большого Баку, ученые сообщили, что впервые были составлены гипсометрические и пространственные карты, карты наклонного залегания слоев, карты с горизонтальным и вертикальным разделением, карты и диаграммы общей, плановой и профильной кривизны поверхности земли.

Было отмечено, что во время исследований выявлены зоны экогеоморфологического напряжения, наличие в Гарадагском, Низаминском, Хазарском и других районах территорий с потенциальной опасностью оползня.

Очередной обсужденный на заседании вопрос был связан с выборами в действительные члены и члены-корреспонденты НАНА. Фахраддин Гадиров заявил о регистрации по отделу двух кандидатов в действительные члены и члены-корреспонденты НАНА.