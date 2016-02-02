​НАНА направила комиссию на место извержения вулкана

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ 26 января на территории Гаджигабула начал извергаться не вулкан "Ахтарма Пашалы", а расположенный в 3-4 км от него вулкан "Ахтарма арды".

Об этом в заявлении Report сказал завотделом грязевого вулканизма Института геологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) профессор Адил Алиев.

По его словам, расположенный в Гаджигабуле вулкан "Ахтарма Пашалы" является крупным вулканом, который часто извергается.

А.Алиев сказал, что процесс извержения вулкана "Ахтарма арды" в последний раз происходил 27 июня 1990 года.

Профессор заявил о возвращении в Баку членов командированной на территорию комиссии: "Из-за осадков и грязи командированным на место специалистам не удалось взять образцы. Они довольствовались снятыми фотографиями, наблюдением процесса со стороны и сбором информации у очевидцев. В зависимости от погодных условий, как только грязь немного подсохнет, комиссия вновь посетит территорию".

А.Алиев сказал, что извержение вулкана - положительное явление, так как процессы, происходящие в недрах земли при извержении вулкана, позволяют получать информацию о наличии скоплений нефти и газа.