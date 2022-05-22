НАНА на Teknofest Azerbaijan представит БПЛА и микрокомпьютеры

Шесть институтов Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) и 5 ​​резидентов Парка высоких технологий примут участие в Азербайджанском фестивале авиации, космонавтики и технологий Teknofest, который пройдет в Баку 26-29 мая.

Шесть институтов Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) и 5 ​​резидентов Парка высоких технологий примут участие в Азербайджанском фестивале авиации, космонавтики и технологий Teknofest, который пройдет в Баку 26-29 мая.

Согласно информации, предоставленной НАНА "Report", в результате многолетних исследований институты и научные учреждения представят конкурентоспособную, инновационную технологическую продукцию. Отмечается, что проекты, которые будут представлены научными учреждениями НАНА, которые примут участие в выставке, проводимой в рамках "Technofest Azerbaijan", являются важными технологическими новинками.

ООО "Научно-технологический парк", резидент Парка высоких технологий НАНА, познакомит посетителей с отечественными беспилотными летательными аппаратами. Продукт, предоставляемый резидентом, предполагает анализ почвы и изучение роста растений с помощью специальных спектральных камер. Благодаря этой технологии можно контролировать как пахотные земли, так и участки с растительностью. Технологии также помогают сохранить плодородие почвы и повысить урожайность.

Прибор, который представит Институт радиационных проблем НАНА, позволяет проводить радиационный мониторинг в условиях труднопроходимого и опасного горного рельефа. Это устройство состоит из радиометра, установленного на беспилотном летательном аппарате. Полную картину радиационного контроля в нечистых зонах и труднопроходимой местности можно будет получить, разместив детекторы радиации на беспилотных летательных аппаратах.

В рамках фестиваля у посетителей также будет возможность познакомиться с роботом на базе искусственного интеллекта, представленным резидентом Парка высоких технологий НАНА ООО "Troniq". Созданный для предотвращения распространения инфекционных заболеваний, вирусов и микробов, робот Seit-uv имеет возможность проводить дезинфекцию над всеми препятствиями на заданном маршруте.

Инновационные разработки, представленные Институтом математики и механики НАНА, будут полезны для работников нефтегазовой отрасли. Так, специалисты института представят участникам фестиваля технологию добычи, транспортировки и хранения углеводородов, которая прошла апробацию во многих странах мира. Институт также представит технологии очистки трубопроводов разного диаметра и рельефа, удушения высокогазовых нефтяных скважин, изоляции наружной воды, повышения коэффициента извлечения нефти за счет создаваемого в пласте газожидкостного промежутка СО2 и интенсификации добычи в нефтяных скважинах.

Микрокомпьютер, который будет представлен Институтом систем управления НАНА на фестивале, разработан для выполнения функций адаптивной системы управления беспилотными летательными аппаратами различного назначения. Наряду с презентацией микрокомпьютера в рамках выставки пройдет виртуальная демонстрация БПЛА.

Технологии, автором которых является Институт Информационных Технологий НАНА, сегодня также чрезвычайно актуальны. Институт продемонстрирует программный продукт для анализа, классификации и прогнозирования потока информации, собираемой в обществе с помощью технологий искусственного интеллекта.

Участники фестиваля смогут ознакомиться с научными достижениями ученых Института Биофизики НАНА. В институте будут внедрять технологии на основе искусственного интеллекта, которые предполагают использование плазмы крови человека в диагностике рака легких. С помощью этого метода можно получить результаты с 90-процентной точностью.

Резидент Парка высоких технологий НАНА ООО "Опытно-промышленный завод" представит на фестивале смазочные материалы растительного происхождения, минеральные, индустриальные, моторные, гидравлические и трансмиссионные масла.