​НАНА изменила правила приема и сдачи докторских экзаменов

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Обнародованы новые требования при сдаче экзамена по английскому языку для кандидатов на поступление в докторантуру. Как сообщает Report, решение об этом принято на заседании президиума НАНА.

Президиум Национальной Академии наук Азербайджана принял ряд постановлений для повышения требований при проверке знаний претендентов по английскому языку при поступлении в докторантуру и сдаче экзамена по этому предмету. После этого претендент при поступлении в докторантуру должен предоставить сертификат по программе TOEFL с показателями не ниже 80 баллов, или же по программе IELTS не ниже 6,5 баллов. А при сдаче докторских экзаменов от претендента требуется предоставить сертификат о сдаче экзамена по программе TOEFL с показателями не ниже 100 баллов, или же по программе IELTS не ниже 7 баллов.

Проведение соответствующих мероприятий поручено Управлению науки и образования аппарата Президиума НАНА. Контроль над выполнением постановления поручено академику-секретарю НАНА, академику Расиму Алигулиеву.