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НАНА и AFAD подписали Меморандум о взаимопонимании

НАНА и AFAD подписали Меморандум о взаимопонимании Состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании между Национальной академией наук Азербайджана (НАНА) и Агентством по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD) о сотрудничестве в области систем наблюдения за землетрясениями.
Наука и образование
7 сентября 2023 г. 16:13
НАНА и AFAD подписали Меморандум о взаимопонимании

Между Национальной академией наук Азербайджана и Агентством по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании и сотрудничеству в области систем мониторинга землетрясений.

Как сообщает Report, на мероприятии президент НАНА Иса Габиббейли рассказал о перспективах сотрудничества Академии с AFAD по основным направлениям в области изучения землетрясений.

Глава НАНА также сообщил, что в Шуше продолжаются работы по установке сейсмической станции, предоставленной турецкими коллегами.

Глава AFAD Окай Мемиш проинформировал о текущем состоянии связей между Турцией и Азербайджаном в области сейсмологии. Он затронул вопросы взаимного обмена информацией о землетрясениях и применения технических средств.

Затем между НАНА и AFAD был подписан Меморандум о взаимопонимании в области систем наблюдения за землетрясениями.

Меморандум подписали президент НАНА, академик Иса Габиббейли и руководитель AFAD Окай Мемиш.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAMEA ilə AFAD arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

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