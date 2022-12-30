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НАНА: Армения безжалостно уничтожала следы топонимов в Западном Азербайджане

НАНА: Армения безжалостно уничтожала следы топонимов в Западном Азербайджане "Смена топонимов, стирание их следов было государственной политикой Армянской ССР. В период же независимости руководство Армении продолжило эту политику в более безжалостной форме".
Наука и образование
30 декабря 2022 г. 11:48
НАНА: Армения безжалостно уничтожала следы топонимов в Западном Азербайджане

"Смена топонимов, стирание их следов было государственной политикой Армянской ССР. В период же независимости руководство Армении продолжило эту политику в более безжалостной форме".

Как сообщает Report, об этом президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Иса Габиббейли сказал на заседании президиума.

И.Габиббейли отметил, что идеи, высказанные президентом Ильхамом Алиевым на встрече с членами общины Западного Азербайджана, включают ряд задач, поручений и рекомендаций госструктурам, в том числе НАНА.

По его словам, ученые НАНА полностью поддерживают идеи президента Ильхама Алиева о создании концепции возвращения в Западный Азербайджан: "Этот документ станет второй программой Великого возвращения, реализуемой в нашей стране под руководством главы государства. Великое возвращение отражает созидательные работы на освобожденных от оккупации территориях, а концепция Возвращения в Западный Азербайджан – стратегию независимой Азербайджанской Республики".

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Версия на азербайджанском языке AMEA: "Ermənistan Qərbi Azərbaycanda yer adlarının izlərinin silinməsi siyasətini qəddar şəkildə icra edib"

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