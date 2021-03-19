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Наказан директор школы-интерната, в котором избит ученик

Наказан директор школы-интерната, в котором избит ученик Вопрос об избиении ученика со стороны учителя в Республиканской специальной школе-интернате №5 для детей с ограниченными возможностями здоровья в Баку расследован.
Наука и образование
19 марта 2021 г. 15:21
Наказан директор школы-интерната, в котором избит ученик
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Вопрос об избиении ученика со стороны учителя в Республиканской специальной школе-интернате №5 для детей с ограниченными возможностями здоровья в Баку расследован.

Как сообщили в ответ на запрос Report в Министерстве образования, соответствующим приказом министра Эмина Амруллаева заместитель директора школы-интерната освобожден от занимаемой должности.

Кроме того, директору был вынесен выговор.

Отметим, что в 16-м отделении полиции Наримановского района началось расследование в отношении 55-летнего учителя Г.Гасымова, который подозревается в избиении ученика.

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Версия на азербайджанском языке İnternat məktəbində şagirdi döyən direktor müavini işdən çıxarılıb

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