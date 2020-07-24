О нас
Report Georgia

 Найдены наиболее устойчивые к коронавирусу антитела

 Найдены наиболее устойчивые к коронавирусу антитела Американские ученые выявили набор антител к новому коронавирусу, которые способны предотвратить риск заражения
Наука и образование
24 июля 2020 г. 18:50
 Найдены наиболее устойчивые к коронавирусу антитела

Американские ученые выявили набор антител к новому коронавирусу, которые способны предотвратить риск заражения.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, соответствующее заявление содержится на сайте медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете в Нью-Йорке (CUIMC).

Кроме того, они могут значительно улучшить состояние зараженного COVID-19 на ранних стадиях.

Эти антитела выработала иммунная система пациентов, которые длительное время болели тяжелой формой коронавируса. Эффективность антител подтвердили испытания на животных, они продолжаются и сейчас.

Ученые отмечают, что фармацевтические компании могут запустить антитела в массовое производство в виде препарата.

Они также пояснили, что процесс создания лекарства на основе антител является более быстрым, чем создание вакцины.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Koronavirusa qarşı davamlı olan anticisimlər aşkarlanıb
823x150

Новости партнеров

Другие новости из категории

Ученые: Коронавирус может передаваться в радиусе восьми метров
Ученые: Коронавирус может передаваться в радиусе восьми метров
24 июля 2020 г. 16:39
Трех человек отстранили от сегодняшних экзаменов
Трех человек отстранили от сегодняшних экзаменов
24 июля 2020 г. 16:05
ГЭЦ: Семь человек исключены с экзамена
ГЭЦ: Семь человек исключены с экзамена
23 июля 2020 г. 22:14
Обнародованы результаты выпускных экзаменов
Обнародованы результаты выпускных экзаменов
23 июля 2020 г. 21:38
В испанском рыбном магазине нашли амфоры времен Римской империи
В испанском рыбном магазине нашли амфоры времен Римской империи
23 июля 2020 г. 20:55
Патологоанатомы нашли неожиданные изменения в телах умерших от COVID-19
Патологоанатомы нашли неожиданные изменения в телах умерших от COVID-19
23 июля 2020 г. 19:50
В Азербайджан доставят новые сейсмостанции
В Азербайджан доставят новые сейсмостанции
22 июля 2020 г. 14:59
Египетские ученые раскрыли секрет мумии кричащей женщины
Египетские ученые раскрыли секрет мумии "кричащей женщины"
21 июля 2020 г. 20:55
Ученые предложили вызывать дождь с помощью нагрева облаков
Ученые предложили вызывать дождь с помощью нагрева облаков
21 июля 2020 г. 19:45
На этой неделе в экзаменах примут участие свыше 29 тысяч человек
На этой неделе в экзаменах примут участие свыше 29 тысяч человек
21 июля 2020 г. 17:40
396x350

Последние новости

01:18
Видео"Нефтчи" представил очередного новичка Футбол
01:14
ФотоАвтомобили с надписями "Карабах это Азербайджан" едут по улицам Нью-Йорка Нагорно-карабахский конфликт
00:28
Один из европейских чемпионатов досрочно завершили из-за коронавируса Футбол
00:11
В некоторых городах и районах прекращается движение транспорта Внутренняя политика
23:49
Представителя ЕС и посла Бельгии в Азербайджане вызвали в МИД Внешняя политика
23:33
Перед представительством Армении в ООН прошла акция протеста Нагорно-карабахский конфликт
23:23
Сопредседатели Минской группы призвали Азербайджан и Армению вернуться за стол переговоров Нагорно-карабахский конфликт
22:39
AZAL вернул 117 азербайджанцев из Алматы Социальная защита
22:37
Спутники Илона Маска помешали наблюдать за ярчайшей кометой Это интересно
22:12
ВидеоВ Огузе сель размыл дороги Происшествия
21:51
Российские туроператоры открыли бронирование туров в Турцию Туризм
21:38
TƏBİB назвал число больных коронавирусом, находищихся в реанимации Здравоохранение
21:25
Названо число заразившихся коронавирусом в Турции В регионе
21:01
ФотоРазгромившие азербайджанский ресторан в Москве задержаны В регионе
20:55
Во Вьетнаме запретили торговлю дикими животными Другие страны
Вся новостная лента