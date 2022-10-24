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Найдены доказательства лабораторного происхождения коронавируса

Найдены доказательства лабораторного происхождения коронавируса Команда из трех ученых, в числе которых немецкий исследователь Валентин Бруттель, утверждает, что нашел доказательства лабораторного происхождения коронавируса, который, по их мнению, на 99,9% является искусственной копией естественного вируса.
Наука и образование
24 октября 2022 г. 01:05
Найдены доказательства лабораторного происхождения коронавируса

Команда из трех ученых, в числе которых немецкий исследователь Валентин Бруттель, утверждает, что нашел доказательства лабораторного происхождения коронавируса, который, по их мнению, на 99,9% является искусственной копией естественного вируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье телеканал n-tv. Препринт был размещен в электронной библиотеке bioRxiv.

Ученые утверждают, что нашли в геноме Sars-CoV-2 своего рода "отпечаток" целенаправленной генетической манипуляции. Получивший докторскую степень в области иммунологии Бруттель из университетской клиники Вюрцбурга заявил телеканалу, что еще летом 2021 года заметил особенности генома Sars-CoV-2, которые могли указывать на лабораторное происхождение. В свободное от работы время он начал вместе с еще двумя учеными проводить исследования.

"В комбинации с другими молекулярными данными наши результаты показывают, что этот вирус на 99,9% является искусственной, возможно, подвергшейся манипуляции копией естественного вируса", - считает Бруттель. С его слов, применявшиеся для этого методы якобы используются в очень похожей форме отдельными вирусологическими лабораториями для производства синтетических вирусов. Бруттель заявил, что и сам использует подобные техники в своей повседневной работе, но речь идет о разработке "совершенно безвредных" медикаментов на основе белка для лечения аутоиммунных заболеваний.

Ученый пояснил, что в геноме вируса есть постоянно повторяющийся паттерн - образцовый отпечаток. Лаборатории, которые генетически изменяют РНК-вирусы, как Sars-CoV-2, собирают генетический материал из отдельных элементов ДНК. Рядом с местами соединения этих элементов остаются очевидные "места распознавания" - своего рода "отпечаток". Бруттель и его коллеги сравнили геномы известных искусственно созданных вирусов и их естественных "вирусов - образцов". "В естественных вирусах "места распознавания" распределены совершенно случайно", - сказал Бруттель. В искусственных же всегда эти места появляются в определенном порядке.

"И в случае Sars-CoV-2 можно найти этот образец, в близкородственных вирусах нет", - утверждал ученый.

Как отметил телеканал n-tv, исследование с участием Бруттеля уже подверглось критике со стороны ряда известных ученых.

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