Найден способ увеличить эффективность лечения хронических инфекций до 70%

Исследователи Астраханского государственного медицинского университета (ГМУ) разработали новый способ создания препаратов для борьбы с устойчивыми к антибиотикам бактериями, в том числе золотистым стафилококком, который вызывает тяжелые хронические инфекц

Исследователи Астраханского государственного медицинского университета (ГМУ) разработали новый способ создания препаратов для борьбы с устойчивыми к антибиотикам бактериями, в том числе золотистым стафилококком, который вызывает тяжелые хронические инфекции и сепсис. В основе метода использование антибиотиков в сочетании с вирусами - бактериофагами.

Как передает Report , об этом сообщил ТАСС ректор вуза, доктор медицинских наук Сергей Поройский.

Золотистый стафилококк - один из самых распространенных видов бактерий. Он способен вызывать тяжелые инфекции, особенно у людей с ослабленным иммунитетом. В некоторых случаях они характеризуются глубоким поражением тканей, а также развитием так называемых бактериальных биопленок, которые практически не поддаются лечению многими антибиотиками.

"Научная группа вуза разработала инновационный способ подбора бактериофагов (или фагов, то есть вирусов, поражающих бактерии - ред.) и антибиотиков для их комбинированного применения. На основе этих данных планируется создание новых индивидуализированных противобактериальных препаратов, которые смогут увеличить излечиваемость хронических биопленочных инфекций (особенно при протезировании и трансплантации) до 70% случаев, - сказал собеседник агентства. - Для исследования использовались штаммы фагов, способные разрушать золотистые стафилококки - бактерии, часто вызывающие тяжелые инфекции и даже сепсис".

Новизна разработки заключается в открытии научной группой возможности справляться с проблемой, которая называется псевдолизогения фагов. Это ситуация, когда вирусы, которые должны уничтожать бактерии, вместо этого просто заражают их и остаются в них, в результате бактерии выживают и могут продолжать вызывать болезни. По словам ученого, эта проблема была впервые замечена у распространенных вирусов, которые атакуют стафилококковые бактерии. Астраханские исследователи придумали, как устранить это состояние и обеспечить эффективную терапию.

Ранее эксперты ВОЗ и ведущие медики мира пришли к выводу, что общее число ежегодных смертей, связанных с заражением "супербактериями", вырастет с 4,71 млн в 2022 году до 8,22 млн к середине столетия. При этом от неизлечимых инфекций за последующие 25 лет погибнет около 39 млн человек, а смерти еще 169 млн будут прямо или косвенно связаны с неуязвимыми к антибиотикам микробами. Такие выводы были опубликованы в научном журнале Lancet.

По данным Астраханского ГМУ, проект реализуется в рамках приоритетной программы прикладных исследований Министерства здравоохранения РФ. Государственная поддержка исследований позволила провести как лабораторные, так и доклинические испытания. Полученные результаты будут внедрены в медицинскую практику. Разработка может стать основой для производства новых препаратов, доступных не только в России, но и за ее пределами.