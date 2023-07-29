О нас

Найден первый метеорит-бумеранг, улетевший в космос с Земли

Найден первый метеорит-бумеранг, улетевший в космос с Земли Ученые из Экс-Марсельского университета во Франции обнаружили в Сахаре первый известный метеорит-бумеранг, который откололся от Земли при столкновении с астероидом, провел какое-то время в космосе, а затем упал обратно.
Наука и образование
29 июля 2023 г. 19:01
Найден первый метеорит-бумеранг, улетевший в космос с Земли

Ученые из Экс-Марсельского университета во Франции обнаружили в Сахаре первый известный метеорит-бумеранг, который откололся от Земли при столкновении с астероидом, провел какое-то время в космосе, а затем упал обратно.

Как передает Report, об открытии сообщает Daily Mail.

Метеорит NWA 13188 был обнаружен в пустыне Сахара. Его анализ показал, что в его составе есть базальтовые и андезитовые порфириты, характерные для вулканических пород по всему миру. Также в нем обнаружили изотопы бериллий-3, гелий-10 и неон-21 в концентрациях, которые могли образоваться только в том случае, если камень взаимодействовал с лучами в космосе.

Исследователи также нашли на метеорите корку плавления, которая образуется, когда метеориты пролетают через атмосферу Земли и падают на землю. Они считают, что камень имеет земное происхождение, но был выброшен в космос в результате столкновения с астероидом около 10 тысяч лет назад, а затем вновь упал на Землю.

Охотники за метеоритами обнаружили камень весом 0,6 кг в 2018 году в Марокко. В его составе преобладают плагиоклаз и пироксен — характерные для Земли минералы, которые заставили ученых усомниться в том, что найденный камень — метеорит.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперт: Доставка индийского вооружения в Армению ставит под угрозу стабильность в регионе
Эксперт: Доставка индийского вооружения в Армению ставит под угрозу стабильность в регионе
28 июля 2023 г. 16:23
Министерство: На IDEF-2023 наблюдался большой интерес к продукции оборонной промышленности Азербайджана
Министерство: На IDEF-2023 наблюдался большой интерес к продукции оборонной промышленности Азербайджана
28 июля 2023 г. 14:18
Представитель министерства: Африканские страны хотят закупать продукцию оборонной промышленности Азербайджана
ФотоПредставитель министерства: Африканские страны хотят закупать продукцию оборонной промышленности Азербайджана
27 июля 2023 г. 14:59
Эксперт: Азербайджан идет к устойчивому будущему с использованием возобновляемой энергии
Эксперт: Азербайджан идет к устойчивому будущему с использованием возобновляемой энергии
27 июля 2023 г. 12:28
Политолог: Азербайджан может поставлять значительные ресурсы в ЕС в ближайшие десятилетия
Политолог: Азербайджан может поставлять значительные ресурсы в ЕС в ближайшие десятилетия
25 июля 2023 г. 15:19
Названы объемы потерь воды в Азербайджане
Названы объемы потерь воды в Азербайджане
25 июля 2023 г. 12:27
Эксперт: Обмен электроэнергии Ирана c Россией будет лучше обеспечен через Азербайджан
Эксперт: Обмен электроэнергии Ирана c Россией будет лучше обеспечен через Азербайджан
24 июля 2023 г. 16:26
Эксперт: Визит министра обороны Израиля в Азербайджан открывает новые перспективы сотрудничества
Эксперт: Визит министра обороны Израиля в Азербайджан открывает новые перспективы сотрудничества
24 июля 2023 г. 11:14
Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
20 июля 2023 г. 13:28
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
20 июля 2023 г. 11:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi