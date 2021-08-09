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Найден новый способ отследить распространение штаммов коронавируса

Найден новый способ отследить распространение штаммов коронавируса Международная команда ученых из Технологического университета Наньяна (NTU) и Массачусетского технологического института совместно с сотрудниками Biobot Analytics, а также исследователями из Сингапура представила инновационный способ контролировать распро
Наука и образование
9 августа 2021 г. 20:44
Найден новый способ отследить распространение штаммов коронавируса

Международная команда ученых из Технологического университета Наньяна (NTU) и Массачусетского технологического института совместно с сотрудниками Biobot Analytics, а также исследователями из Сингапура представила инновационный способ контролировать распространение коронавируса.

Как передает Report, работа опубликована в журнале Environmental Science & Technology Letters.

Новый подход основан на ПЦР с аллель-специфическими праймерами - простом и эффективном методе обнаружения мутаций в геномной ДНК, разработанном более 30 лет назад.

Исследователи проверили этот способ на образцах сточных вод в 19 американских населенных пунктах. Им удалось с высокой точностью количественно определить низкие уровни британского штамма с низкой перекрестной реактивностью, причем в пропорциях вплоть до одного процента на фоне смешанных вариантов SARS-CoV-2.

По словам ученых, их разработка может быть полезна для органов здравоохранения, чтобы вовремя предпринимать меры для борьбы с пандемией.

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