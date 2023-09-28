Нахчыванская школа подписала соглашение о сотрудничестве с Ирпенской средней школой

Директор Ирпенской средней гуманитарной школы иностранных языков имени академика Зарифы Алиевой Валентина Антоненко и сотрудник Управления образования украинского города Ирпень Оксана Зубенко посетили Нахчыванскую автономную республику. Как сообщи

Директор Ирпенской средней гуманитарной школы иностранных языков имени академика Зарифы Алиевой Валентина Антоненко и сотрудник Управления образования украинского города Ирпень Оксана Зубенко посетили Нахчыванскую автономную республику.

Как сообщили нахчыванскому бюро Report в пресс-службе министерства образования Нахчыванской Автономной Республики, помимо украинских гостей в средней школе имени академика Зарифы Алиевой в селе Шахтахты Кенгерлинского района присутствовали также заместитель директора средней школы имени академика Зарифы Алиевой, расположенной в Баку, Айнур Гусейнова и представитель компании SOCAR Вусал Ахмедов.

На встрече с педагогическим коллективом школы Валентина Антоненко рассказала, что руководимая ею школа уже 15 лет носит имя академика Зарифы Алиевой. По ее словам, в школе учатся 2 500 учеников, а с этого года в ней началось преподавание на азербайджанском языке.

На встрече было подписано соглашение о сотрудничестве "Мост дружбы" между Ирпенской гуманитарной средней школой иностранных языков имени академика Зарифы Алиевой и средней школой села Шахтахты Кенгерлинского района.