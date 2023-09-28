О нас

Нахчыванская школа подписала соглашение о сотрудничестве с Ирпенской средней школой

Нахчыванская школа подписала соглашение о сотрудничестве с Ирпенской средней школой Директор Ирпенской средней гуманитарной школы иностранных языков имени академика Зарифы Алиевой Валентина Антоненко и сотрудник Управления образования украинского города Ирпень Оксана Зубенко посетили Нахчыванскую автономную республику. Как сообщи
Наука и образование
28 сентября 2023 г. 18:02
Нахчыванская школа подписала соглашение о сотрудничестве с Ирпенской средней школой

Директор Ирпенской средней гуманитарной школы иностранных языков имени академика Зарифы Алиевой Валентина Антоненко и сотрудник Управления образования украинского города Ирпень Оксана Зубенко посетили Нахчыванскую автономную республику.

Как сообщили нахчыванскому бюро Report в пресс-службе министерства образования Нахчыванской Автономной Республики, помимо украинских гостей в средней школе имени академика Зарифы Алиевой в селе Шахтахты Кенгерлинского района присутствовали также заместитель директора средней школы имени академика Зарифы Алиевой, расположенной в Баку, Айнур Гусейнова и представитель компании SOCAR Вусал Ахмедов.

На встрече с педагогическим коллективом школы Валентина Антоненко рассказала, что руководимая ею школа уже 15 лет носит имя академика Зарифы Алиевой. По ее словам, в школе учатся 2 500 учеников, а с этого года в ней началось преподавание на азербайджанском языке.

На встрече было подписано соглашение о сотрудничестве "Мост дружбы" между Ирпенской гуманитарной средней школой иностранных языков имени академика Зарифы Алиевой и средней школой села Шахтахты Кенгерлинского района.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvan məktəbi İrpendəki liseylə əməkdaşlıq müqaviləsi imzalayıb

Экслюзивные новости

Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе
Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе
27 сентября 2023 г. 15:04
Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии
Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии
27 сентября 2023 г. 11:56
Народ Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
ФотоНарод Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
27 сентября 2023 г. 11:52
Ма Чи: Китай готов делиться с Азербайджаном опытом в сфере цифровой экономики
Ма Чи: Китай готов делиться с Азербайджаном опытом в сфере цифровой экономики
27 сентября 2023 г. 10:58
Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
26 сентября 2023 г. 11:49
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
26 сентября 2023 г. 10:47
Замглавы МИД Турции: Восстановление территориальной целостности Азербайджана приведет к решению проблем в регионе
Замглавы МИД Турции: Восстановление территориальной целостности Азербайджана приведет к решению проблем в регионе
23 сентября 2023 г. 16:57
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
23 сентября 2023 г. 16:10
Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок
Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок
23 сентября 2023 г. 12:18
Нетаньяху: Между Государством Израиль и Азербайджаном все превосходно - ЭКСКЛЮЗИВ
Нетаньяху: Между Государством Израиль и Азербайджаном все превосходно - ЭКСКЛЮЗИВ
23 сентября 2023 г. 03:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi