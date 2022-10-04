Награждены учителя, отличившиеся особыми достижениями в подготовке учащихся

Награждены учителя, отличившиеся особыми достижениями в подготовке учащихся

Работники образования, отличившиеся в проведении международных и республиканских предметных олимпиад и особыми достижениями в сфере подготовки учащихся, награждены медалью "Терегги".

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Работники образования, отличившиеся в проведении международных и республиканских предметных олимпиад и особыми достижениями в сфере подготовки учащихся, награждены медалью "Терегги". Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал 4 октября президент Ильхам Алиев. Распоряжением награждены: Абдуллаев Эльшад Тофиг оглу, Асадов Хаммед Ахмед оглу, Гусейнов Ислам Ахмед оглу, Гадмалиев Рашадат Нусреддин оглу, Мамедов Намиг Эльдар оглу, Сеидзаде Этибар Вагиф оглу, Селимов Рашад Аллахверди оглу, Серкерли Махир Садагат оглу. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram