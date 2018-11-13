Награждены сотрудники Института геологии и геофизики НАНА - СПИСОК

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Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий сотрудникам Института геологии и геофизики Национальной академии наук Азербайджана.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии геологии и геофизики в Азербайджане почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим лицам:

"Заслуженный деятель науки"

Гулиеву Хатаму Идаят оглу

"Заслуженный инженер"

Бабазаде Огтаю Баба оглу

Исрафилову Юсифу Габиб оглу.

Другим распоряжением главы государства, за заслуги в развитии геологии и геофизики в Азербайджане президент наградил следующих лиц:

орденом "Шохрат"

Алиева Адиля Абас Али оглу

медалью "Терегги"

Абдуллаеву Расиму Рашид гызы

Бирюкову Ларису Николаевну

Рзаева Азая Гурбетовича

Велиева Зеки Абдулла оглу

Велиеву Василю Аслан гызы

Зохрабову Ваджиху Рамазан гызы.

Еще одним распоряжением главы государства, за заслуги в развитии геологии и геофизики в Азербайджане "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики" награждены следующие лица:

Кенгерли Талят Насрулла оглу

Мухтаров Абдулвахаб Шариф оглу.