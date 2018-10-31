Награждены сотрудники Гянджинского государственного университета - СПИСОК

31 октября, 2018 20:08

https://report.az/storage/news/8dd8ac4d43cb7911789dcf8177f92818/4c256475-cc27-4614-8d89-7b1df40b395c_292.jpg Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий сотрудникам Гянджинского государственного университета. Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии образования в Азербайджане почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим сотрудникам Гянджинского государственного университета: "Заслуженный учитель" Аслановой Эмме Али гызы Джавадову Асифу Шамиль оглу Фаталиевой Гюльсум Иса гызы Керимзаде Пярвин Орхан гызы Гулиеву Алигулу Умуд оглу Мамедову Фахраддину Гасан оглу Юсибову Мубаризу Имран оглу "Заслуженный инженер" Гасанову Фахраддину Шариф оглу. Другим распоряжением за заслуги в развитии образования в Азербайджане медалью "Терегги" глава государства наградил следующих сотрудников Гянджинского государственного университета: Алвердиева Исфендияра Джавид оглу Эфендиева Узеира Гияс оглу Ахмедову Севду Захид гызы Гасанова Васифа Илькан оглу Хуршудова Шахина Надир оглу Керимова Гейдара Насиб оглу Кубышова Ильгара Надир оглу Гурбанова Гулу Баба оглу Мамедова Мардана Мурсал оглу Мамедову Вафу Фарман гызы Новрузова Вагифа Сейфеддин оглу Тагиева Шахина Таги оглу Велиева Мурада Тураб оглу Юсифова Эльтурана Джахад оглу Зейналова Закира Микаил оглу.

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