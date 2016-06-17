​Награждены сотрудники Азербайджанского университета архитектуры и строительства

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Азербайджанского университета архитектуры и строительства медалью "Терегги".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии образования в Азербайджане медалью "Терегги" награждаются следующие сотрудники Азербайджанского университета архитектуры и строительства:

Агаев Асаф Мирза оглу

Гаджиев Ариф Мусеиб оглу

Хагвердиева Тахира Ахи гызы

Имамалиева Джамиля Нусрет гызы

Гулиев Сабир Али оглу

Мамедов Мохаббат Ашир оглу

Нагиев Низами Гасан оглу

Садыков Полад Мамедович

Ширинзаде Ирада Нусрет гызы.

Другим распоряжением главы государства, за заслуги в развитии образования в Азербайджане почетного звания "Заслуженный учитель" удостоены следующие сотрудники Азербайджанского университета архитектуры и строительства:

Алиев Рафиг Муса оглу

Алиев Сурхай Сулейман оглу

Гаджиев Мухлис Ахмед оглу

Исмайлов Шахин Мамед оглу

Гахраманлы Яшар Вели оглу

Ганиева Сачлы Абдулхаг гызы

Гарибов Рахад Танрыверди оглу

Мамедов Хикмет Сулейман оглу

Мусаев Закир Самед оглу

Самедов Яшар Гусейн оглу

Тагиева Валида Аббасовна

Вахабов Надир Эюб оглу

Закиева Шукуфа Беюк Ага гызы.