Награждены сотрудники Академии МЧС - СПИСОК

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Академии министерства по чрезвычайным ситуациям Aзербайджанской Республики.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за отличие в деле подготовки профессиональных национальных кадров в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий награждаются следующие сотрудники Академии министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики:

медалью "Tерегги"

Хатамов Ахмед Сулейман оглу

Kязымов Кязым Таир оглу

медалью "За военные заслуги"

Дадашев Ильгар Фирдовси оглу - полковник

Гасанов Гусейнгулу Гасанбала оглу - полковник

Maхмудов Эльчин Муса оглу – полковник

Гараев Малик Фикрет оглу – полковник.