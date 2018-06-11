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    Награждены сотрудники Академии МЧС - СПИСОК

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Академии министерства по чрезвычайным ситуациям Aзербайджанской Республики. 

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за отличие в деле подготовки профессиональных национальных кадров в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий награждаются следующие сотрудники Академии министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики:

    медалью "Tерегги"

    Хатамов Ахмед Сулейман оглу

    Kязымов Кязым Таир оглу

    медалью "За военные заслуги"

    Дадашев Ильгар Фирдовси оглу - полковник

    Гасанов Гусейнгулу Гасанбала оглу - полковник

    Maхмудов Эльчин Муса оглу – полковник

    Гараев Малик Фикрет оглу – полковник.

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