Награждены сотрудники Академии МЧС - СПИСОК

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Академии министерства по чрезвычайным ситуациям Aзербайджанской Республики.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, за отличие в деле подготовки профессиональных национальных кадров в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий награждаются следующие сотрудники Академии министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики:
медалью "Tерегги"
Хатамов Ахмед Сулейман оглу
Kязымов Кязым Таир оглу
медалью "За военные заслуги"
Дадашев Ильгар Фирдовси оглу - полковник
Гасанов Гусейнгулу Гасанбала оглу - полковник
Maхмудов Эльчин Муса оглу – полковник
Гараев Малик Фикрет оглу – полковник.
News DepartmentАвтор новости
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