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Наджиба Алиева: Счастлива быть одной из первых студентов Карабахского университета

Наджиба Алиева: Счастлива быть одной из первых студентов Карабахского университета Студентка Карабахского университета Наджиба Алиева рассказала, что счастлива быть одной из первых студентов этого вуза.
Наука и образование
23 сентября 2024 г. 15:26
Наджиба Алиева: Счастлива быть одной из первых студентов Карабахского университета

Студентка Карабахского университета Наджиба Алиева рассказала, что счастлива быть одной из первых студентов этого вуза.

В беседе с корреспондентом Report Алиева сообщила, что поступила в Карабахский университет с 561 баллом. Она выбрала специальность преподавателя английского языка.

"Сегодня мы начали обучение. В вузе для нас созданы все условия. Общежитие университета очень просторное и удобное. Мы проводим много времени с сокурсниками. Мы будем вместе ходить в университет и обмениваться идеями. Комнаты в общежитии оснащены всем необходимым для жизни", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Nəcibə Əliyeva: Qarabağ Universitetinin ilk tələbələrindən biri olduğum üçün özümü şanslı hiss edirəm

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