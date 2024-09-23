Наджиба Алиева: Счастлива быть одной из первых студентов Карабахского университета

Студентка Карабахского университета Наджиба Алиева рассказала, что счастлива быть одной из первых студентов этого вуза.

Студентка Карабахского университета Наджиба Алиева рассказала, что счастлива быть одной из первых студентов этого вуза.

В беседе с корреспондентом Report Алиева сообщила, что поступила в Карабахский университет с 561 баллом. Она выбрала специальность преподавателя английского языка.

"Сегодня мы начали обучение. В вузе для нас созданы все условия. Общежитие университета очень просторное и удобное. Мы проводим много времени с сокурсниками. Мы будем вместе ходить в университет и обмениваться идеями. Комнаты в общежитии оснащены всем необходимым для жизни", - сказала она.