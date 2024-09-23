Наджиба Алиева: Счастлива быть одной из первых студентов Карабахского университета

Студентка Карабахского университета Наджиба Алиева рассказала, что счастлива быть одной из первых студентов этого вуза.
В беседе с корреспондентом Report Алиева сообщила, что поступила в Карабахский университет с 561 баллом. Она выбрала специальность преподавателя английского языка.
"Сегодня мы начали обучение. В вузе для нас созданы все условия. Общежитие университета очень просторное и удобное. Мы проводим много времени с сокурсниками. Мы будем вместе ходить в университет и обмениваться идеями. Комнаты в общежитии оснащены всем необходимым для жизни", - сказала она.