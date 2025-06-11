Надима Рагимли: Уникальные проекты представляют культурное богатство Западного Азербайджана

16:41 Общественное объединение "За социальное благополучие граждан" реализовало два проекта, связанных с Западным Азербайджаном, в 2023-2024 годах.

Общественное объединение "За социальное благополучие граждан" реализовало в 2023-2024гг два проекта, связанных с Западным Азербайджаном.

Об этом сказала Report председатель этого объединения Надима Рагимли в рамках брифинга "Проекты, реализуемые в направлении возвращения в Западный Азербайджан".

Она сообщила, что в 2023 году была организована фотовыставка, посвященная историческим памятникам и культурному наследию Западного Азербайджана: "В рамках проекта был подготовлен и презентован фотоальбом "Иреван – наша история, наша земля, наша судьба". На выставке были представлены около 300 фотографий и рисунков, отражающих исторические памятники, культуру, образование, издательское дело и исторических личностей древнего Иревана. Все они были представлены с пояснениями на азербайджанском, русском и английском языках. Кроме того, были продемонстрированы характерные для Западного Азербайджана одежда, ковры, музыкальные инструменты, исторические документы и предметы древности".

Рагимли отметила, что практически все фотографии, представленные в упомянутом фотоальбоме, взяты из коллекций немецких, русских, английских, голландских художников-путешественников: "Здесь даже есть произведения художника армянского происхождения, изображающие мечеть в центре Иревана".