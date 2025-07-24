Начинается выбор вакансий по приему на работу учителей

Начинается выбор вакансий по приему на работу учителей

Начинается этап выбора вакансий в конкурсе по приему на работу учителей.

Об этом Report сообщили в Центре человеческих ресурсов.

На этапе выбора вакансий конкурса сначала возможность выбора вакантного места предоставляется членам семей шехидов, которые соответствуют минимальным требованиям конкурса по приему на работу учителей.

Кандидаты смогут сделать выбор в своих личных кабинетах с 11:00 26 июля до 11:00 27 июля.

Обращаем ваше внимание, что кандидаты, набравшие проходной балл на этапе тестового экзамена, могут выбрать восемь вакантных мест. Распределение кандидатов на вакантные места осуществляется с соблюдением последовательности выбора, указанной в электронном заявлении.

Напоминаем, что кандидатам, отказавшимся от занятого вакантного места, не будет обеспечено участие в следующих выборах вакансий.