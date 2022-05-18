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Начинается выбор вакансий для учителей, желающих сменить место работы

Начинается выбор вакансий для учителей, желающих сменить место работы Сегодня в 11:00 стартует очередной этап конкурса по выбору вакансий учителей, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях, желающих сменить место работы.
Наука и образование
18 мая 2022 г. 10:03
Начинается выбор вакансий для учителей, желающих сменить место работы

Сегодня в 11:00 стартует очередной этап конкурса по выбору вакансий для желающих сменить место работы учителей, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях, входящих в систему Министерства образования.

Об этом сообщили Report в Министерстве образования Азербайджана.

Электронная система для выбора вакансий будет активна до 11:00 23 мая, кандидаты должны подтвердить свои электронные заявки, выбрав вакансию до указанной даты.

В выборе вакансий смогут принять участие соискатели, зарегистрировавшиеся для участия в конкурсе и подавшие электронную заявку.

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