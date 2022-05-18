Начинается выбор вакансий для учителей, желающих сменить место работы

Сегодня в 11:00 стартует очередной этап конкурса по выбору вакансий для желающих сменить место работы учителей, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях, входящих в систему Министерства образования.
Об этом сообщили Report в Министерстве образования Азербайджана.
Электронная система для выбора вакансий будет активна до 11:00 23 мая, кандидаты должны подтвердить свои электронные заявки, выбрав вакансию до указанной даты.
В выборе вакансий смогут принять участие соискатели, зарегистрировавшиеся для участия в конкурсе и подавшие электронную заявку.