Начинается регистрация учителей, желающих сменить место работы

Сегодня начинается конкурс на смену места работы трудящихся по бессрочному контракту учителей государственных общеобразовательных школ, входящих в систему Министерства образования.

Сегодня начинается конкурс на смену места работы трудящихся по бессрочному контракту учителей государственных общеобразовательных школ, входящих в систему Министерства образования.

Как передает Report, прием электронных документов для участия в конкурсе продлится до 16 мая. что процесс продлится до 11 июня.