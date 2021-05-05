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Начинается регистрация учителей, желающих сменить место работы

Начинается регистрация учителей, желающих сменить место работы Сегодня начинается конкурс на смену места работы трудящихся по бессрочному контракту учителей государственных общеобразовательных школ, входящих в систему Министерства образования.
Наука и образование
5 мая 2021 г. 07:50
Начинается регистрация учителей, желающих сменить место работы

Сегодня начинается конкурс на смену места работы трудящихся по бессрочному контракту учителей государственных общеобразовательных школ, входящих в систему Министерства образования.

Как передает Report, прием электронных документов для участия в конкурсе продлится до 16 мая. что процесс продлится до 11 июня.

Учителя, желающие участвовать в конкурсе, могут подать заявку, перейдя по ссылке www.miq.edu.az/yerdeyishme. В то же время кандидаты имеют право участвовать в конкурсе с их предпочтительной оценкой, если они участвовали в двух или более конкурсах по набору учителей или диагностических оценках.

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