Начинается регистрация учителей, желающих сменить место работы
Начинается регистрация учителей, желающих сменить место работыСегодня начинается конкурс на смену места работы трудящихся по бессрочному контракту учителей государственных общеобразовательных школ, входящих в систему Министерства образования.
Сегодня начинается конкурс на смену места работы трудящихся по бессрочному контракту учителей государственных общеобразовательных школ, входящих в систему Министерства образования.
Как передает Report, прием электронных документов для участия в конкурсе продлится до 16 мая. что процесс продлится до 11 июня.
Учителя, желающие участвовать в конкурсе, могут подать заявку, перейдя по ссылке www.miq.edu.az/yerdeyishme. В то же время кандидаты имеют право участвовать в конкурсе с их предпочтительной оценкой, если они участвовали в двух или более конкурсах по набору учителей или диагностических оценках.