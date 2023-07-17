Начинается прием документов в связи с переводом студентов

С 11:00 25 июля начинается прием документов в связи с переводом студентов.

С 11:00 25 июля начинается прием документов в связи с переводом студентов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство науки и образования, прием электронных документов, касающихся перевода студентов из высших учебных заведений, расположенных в стране и за рубежом, или смены специальности, перевода студентов из зарубежных высших учебных заведений в высшие учебные заведения внутри страны, а также студентов средних специальных учебных заведений, расположенных в нашей стране и за рубежом, осуществляется через портал transfer.edu.az.