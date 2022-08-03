Начинается конкурс по приему на работу директоров общеобразовательных учреждений.
Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования.
11 августа начнется этап приема электронных документов на вакантные должности директоров общеобразовательных учреждений, в которых обучается свыше 500 учащихся. Процесс будет осуществляться централизованно министерством путем проведения конкурса через программное обеспечение.
Соискатели на должность директора могут зарегистрироваться по ссылке
Начинается конкурс по приему на работу директоров общеобразовательных учрежденийНачинается конкурс по приему на работу директоров общеобразовательных учреждений Начинается конкурс по приему на работу директоров общеобразовательных учреждений. Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования. 11 августа начнется этап приема электронных документов на вакантные должности директоров общеобразовательны
Наука и образование
3 августа 2022 г. 10:54
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Начинается конкурс по приему на работу директоров общеобразовательных учреждений.
Версия на азербайджанском языке Məktəb direktoru vəzifəsinə qəbul üzrə müsabiqə başlayır