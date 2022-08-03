Начинается конкурс по приему на работу директоров общеобразовательных учреждений

Начинается конкурс по приему на работу директоров общеобразовательных учреждений. Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования. 11 августа начнется этап приема электронных документов на вакантные должности директоров общеобразовательны