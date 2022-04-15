Начинается конкурс для учителей по взаимному обмену местами работы

В государственных общеобразовательных учреждениях, входящих в систему Министерства образования, пройдет конкурс для учителей по взаимному обмену местами работы.

В государственных общеобразовательных учреждениях, входящих в систему Министерства образования, пройдет конкурс для учителей по взаимному обмену местами работы.

Как сообщает Report, старт конкурсу планируется дать в течение следующей недели.

В конкурсе могут принять участие лица, работающие учителями по бессрочному контракту в государственных общеобразовательных учреждениях и имеющие минимум 5 часов учебной нагрузки по основному месту работы.

Следует отметить, что с помощью разработанного программного обеспечения учителя, желающие обменяться рабочим местом по взаимному договору, могут сделать это в электронном виде.