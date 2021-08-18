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Начинается этап собеседования конкурса по набору учителей

Начинается этап собеседования конкурса по набору учителей С этого дня начинается этап собеседования для кандидатов, добившихся успеха на этапе выбора вакансий конкурса по набору учителей.
Наука и образование
18 августа 2021 г. 06:11
Начинается этап собеседования конкурса по набору учителей

С этого дня начинается этап собеседования для кандидатов, добившихся успеха на этапе выбора вакансий конкурса по набору учителей.

Как сообщает Report, информация о дате и месте проведения этапа интервью была размещена на личных страницах кандидатов.

Для них в азербайджанском и русском секторах подготовлены темы интервью. Кандидаты могут ознакомиться с темами интервью по обоим секторам, посетив сайт miq.edu.az.

Во время собеседования профессиональную компетенцию, психологическую подготовку и общее мировоззрение кандидатов проверит соответствующая комиссия.

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Версия на азербайджанском языке Müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsinin müsahibə mərhələsi başlayır

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