Начинается этап собеседования конкурса по набору учителей

С этого дня начинается этап собеседования для кандидатов, добившихся успеха на этапе выбора вакансий конкурса по набору учителей.

С этого дня начинается этап собеседования для кандидатов, добившихся успеха на этапе выбора вакансий конкурса по набору учителей.

Как сообщает Report, информация о дате и месте проведения этапа интервью была размещена на личных страницах кандидатов.

Для них в азербайджанском и русском секторах подготовлены темы интервью. Кандидаты могут ознакомиться с темами интервью по обоим секторам, посетив сайт miq.edu.az .

Во время собеседования профессиональную компетенцию, психологическую подготовку и общее мировоззрение кандидатов проверит соответствующая комиссия.