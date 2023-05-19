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Начинается электронный прием документов на конкурс по трудоустройству учителей

Начинается электронный прием документов на конкурс по трудоустройству учителей 22 мая начинается прием документов в электронной форме на конкурс по приему на работу учителей в государственные общеобразовательные учреждения на 2023-2024 учебный год.
Наука и образование
19 мая 2023 г. 14:43
Начинается электронный прием документов на конкурс по трудоустройству учителей

22 мая начинается прием документов в электронной форме на конкурс по приему на работу учителей в государственные общеобразовательные учреждения на 2023-2024 учебный год.

Об этом Report сообщили в министерстве науки и образования.

Этап электронного приема документов продлится с 22 по 30 мая. Желающие принять участие в конкурсе могут зарегистрироваться с 11:00 22 мая до 11:00 30 мая, перейдя по ссылке www.miq.edu.az.

Конкурс по приему учителей будет включать в себя проверку электронных заявок, тестирование, выбор вакантного места и собеседование.

Более подробно о процессе можно узнать по ссылке https://bit.ly/3MQoxGF

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