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Начаты работы по созданию Азербайджано-турецкого совместного университета

Начаты работы по созданию Азербайджано-турецкого совместного университета "Начаты работы по созданию Азербайджано-турецкого совместного университета. Создание высшего учебного заведения с согласия двух братских стран требует больших усилий".
Наука и образование
2 декабря 2021 г. 16:19
Начаты работы по созданию Азербайджано-турецкого совместного университета
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"Начаты работы по созданию Азербайджано-турецкого совместного университета. Создание высшего учебного заведения с согласия двух братских стран требует больших усилий".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Совета высшего образования Турции Эрол Озвар.

Он отметил, что реализация проекта требует определенного времени: "Постараемся решить этот вопрос в ближайшее время. Мы планируем открыть университет в Азербайджане. Будет налажено сотрудничество с самыми известными вузами Турции. Это новшество. Возможно в мировой практике есть такой факт, но я не осведомлен об этом. Мы построим этот вуз по новой модели".

Озвар напомнил, что создание совместного университета является обоюдным желанием глав двух государств.

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Версия на английском языке Work underway to establish Azerbaijani-Turkish joint university
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Türkiyə birgə universitetinin yaradılması işlərinə başlanılıb

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