Начаты работы по созданию Азербайджано-турецкого совместного университета

"Начаты работы по созданию Азербайджано-турецкого совместного университета. Создание высшего учебного заведения с согласия двух братских стран требует больших усилий".

"Начаты работы по созданию Азербайджано-турецкого совместного университета. Создание высшего учебного заведения с согласия двух братских стран требует больших усилий".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Совета высшего образования Турции Эрол Озвар.

Он отметил, что реализация проекта требует определенного времени: "Постараемся решить этот вопрос в ближайшее время. Мы планируем открыть университет в Азербайджане. Будет налажено сотрудничество с самыми известными вузами Турции. Это новшество. Возможно в мировой практике есть такой факт, но я не осведомлен об этом. Мы построим этот вуз по новой модели".

Озвар напомнил, что создание совместного университета является обоюдным желанием глав двух государств.