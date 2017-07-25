Начата печать листа допуска к экзамену для абитуриентов, чей экзамен отложили из-за пожара

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Начата печать листа допуска к экзамену 27 июля для абитуриентов, участвовавших 22 июля в экзамене в Азербайджанском университете кооперации и эвакуированных из здания из-за пожара.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Напомним, что вчера в ответ на запрос Report в ГЭЦ сообщили, что все вопросники для этих абитуриентов будут составлены заново и абитуриентам не предусмотрены никакие поблажки.