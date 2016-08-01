Начался выбор специальностей для приема в резидентуру

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Выбор специальностей для приема в резидентуру будет проводиться с 1 по 7 августа.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственной комиссии по приему студентов.

Согласно информации, кандидаты, выполнившие условия конкурса, войдя в электронное заявление на соответсвующем сайте, за установленный срок времени должны выбрать и подтвердить специальности, соответствующие базовому высшему медицинскому образованию (согласно факультету).

В 3-м номере журнала "Резидентура" опубликованы инструкция для выбора и подтверждения специальностей в "Электронном заявлении кандидата", образец формы выбора специальностей в "Электронном заявлении кандидата", специальности, по которым идет прием в резидентуру, и плановые места.