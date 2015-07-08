Начался выбор специальностей для поступления в колледжи

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Начался выбор специальностей для абитуриентов, подавших документы для приема в средне-специализированные учебные учреждения на базе общего образования (девятилетнего).

Об этом Report сообщили в Государственной комиссии по приему студентов (ГКПС).

Эти абитуриенты должны выбрать специальность и подтвердить свои заявления до 23:59 часов 21 июля, зайдя на линк https://eservices.tqdk.gov.az/erizetex/ixtisas1/?f.. на интернет-сайте ГКПС.

Подробная информация о выборе специальности, специальности и плановые места размещены в третьем номере журнала "Абитуриент".

Отметим, что в выборе специальностей в колледжах на базе общего образования (девятилетнего) могут участвовать абитуриенты, набравшие не менее 16 общих баллов и не менее 8 по каждому предмету.