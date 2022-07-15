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Начался второй прием документов для обучения в докторантуре за рубежом

Начался второй прием документов для обучения в докторантуре за рубежом С сегодняшнего дня в рамках "Госпрограммы повышения международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы" начался второй прием документов в докторантуру за рубежом на 2022 год.
Наука и образование
15 июля 2022 г. 10:34
Начался второй прием документов для обучения в докторантуре за рубежом

С сегодняшнего дня в рамках "Госпрограммы повышения международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы" начался второй прием документов в докторантуру за рубежом на 2022 год.

Группа управления Госпрограммой при Министерстве образования приглашает к участию в приеме документов граждан Азербайджана, готовящихся к поступлению в докторантуру по приоритетным специальностям в престижных зарубежных высших учебных заведениях или обучающихся за рубежом на ступени докторантуры по соответствующим направлениям.

Последняя дата подачи заявки на программу – 1 сентября.

Со списком документов, необходимых для подачи заявки в докторантуру за рубежом в рамках "Госпрограммы на 2019-2023 гг.", объявлением и ссылкой на регистрацию можно ознакомиться здесь.

Отметим, что финансирование образования участников программы осуществляется Государственным нефтяным фондом Азербайджана. Для ответа на часто задаваемые вопросы можно перейти по ссылке или написать на электронную почту [email protected]

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