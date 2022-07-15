Начался второй прием документов для обучения в докторантуре за рубежом

С сегодняшнего дня в рамках "Госпрограммы повышения международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы" начался второй прием документов в докторантуру за рубежом на 2022 год.

С сегодняшнего дня в рамках "Госпрограммы повышения международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы" начался второй прием документов в докторантуру за рубежом на 2022 год.

Группа управления Госпрограммой при Министерстве образования приглашает к участию в приеме документов граждан Азербайджана, готовящихся к поступлению в докторантуру по приоритетным специальностям в престижных зарубежных высших учебных заведениях или обучающихся за рубежом на ступени докторантуры по соответствующим направлениям.

Последняя дата подачи заявки на программу – 1 сентября.

Со списком документов, необходимых для подачи заявки в докторантуру за рубежом в рамках "Госпрограммы на 2019-2023 гг.", объявлением и ссылкой на регистрацию можно ознакомиться здесь .