Начался процесс записи в очередь в бакинские детские сады

Начался процесс записи родителями детей в очередь в дошкольные учебные заведения (детские сады) в Баку.

Начался процесс записи родителями детей в очередь в дошкольные учебные заведения (детские сады) в Баку.

Как сообщает Report, очереди, занятые родителями (законными представителями), будут преобразованы в запросы в случае наличия вакантных мест в течение месяца.

Родитель (законный представитель) должен подать документы в соответствующее заведение в течение 15 дней после принятия запроса, в противном случае запрос будет удален системой, на это место примут другого ребенка в порядке очередности.

Система электронного приема будет временно приостановлена с 15 по 21 сентября по причине комплектования групп. После завершения процесса комплектования прием детей на свободные места в дошкольные учебные заведения будет продолжаться в течение всего года.

Процесс осуществляется поэтапно. 22 июля с 11:00 началось зачисление в очередь в детские сады по Центрально-аранскому региональному управлению образования (Мингячевир, Агдаш, Гёйчай, Кюрдамир, Уджар, Евлах, Зардаб). Со 2 августа по всей стране родители смогут записать своих детей в очередь на прием в дошкольные учебные заведения.