Начался процесс изучения общественного мнения по проекту единой школьной формы

В Азербайджане начался процесс изучения общественного мнения по проекту изображения единой школьной формы для учащихся на 2020-2021 учебный год.

Как сообщает Report, cогласно проекту, летняя школьная форма у девочек будет состоять из рубашки с коротким рукавом и юбки, а зимняя - из рубашки с длинным рукавом, юбки и жакета на молнии (с карманами).

Летняя школьная форма для мальчиков будет состоять из рубашки с коротким рукавом и брюк, а зимняя - из рубашки с длинным рукавом, брюк и жакета на молнии (с карманами).

Предусмотрены следующие цвета школьной формы:

- Юбка или брюки - черные, темно-коричневые, темно-серые, темно-синие и коричнево-зеленый;

- Рубашка - белая, телесного цвета, голубая, светло-зеленая и светло-желтая;

- Жакет - темно-серый, коричневый, темно-синий, темно-зеленый и светло-коричневый.

Комментарии и предложения касательно проекта можно отправить до 31 января 2020 года на электронную почту office@edu.gov.az (в раздел "школьная форма").

Министерство образования призывает родителей, учащихся, педагогов, различные общественные объединения и все заинтересованные стороны быть активными в данном направлении.

Представляем изображения школьных форм для учащихся.

Эмилия Аббасова