Начался прием в профессиональные училища

Начался прием студентов в профессиональные училища на 2022-2023 учебный год.

Начался прием студентов в профессиональные училища на 2022-2023 учебный год.

Как сообщает Report, желающие получить профессиональное образование могут с 1 августа пройти регистрацию на портале portal.edu.az и направить обращение посредством услуги "Электронный прием студентов в профессиональные училища".

Приемный процесс открыт для лиц, завершивших общее или полное среднее образование. Прием на 2022/2023 учебный год будет проводиться в 66 профучилищах на 23340 мест по 127 специальностям.

Прием документов завершится в 18:00 12 августа.