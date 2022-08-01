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Начался прием в профессиональные училища

Начался прием в профессиональные училища Начался прием студентов в профессиональные училища на 2022-2023 учебный год.
Наука и образование
1 августа 2022 г. 11:04
Начался прием в профессиональные училища

Начался прием студентов в профессиональные училища на 2022-2023 учебный год.

Как сообщает Report, желающие получить профессиональное образование могут с 1 августа пройти регистрацию на портале portal.edu.az и направить обращение посредством услуги "Электронный прием студентов в профессиональные училища".

Приемный процесс открыт для лиц, завершивших общее или полное среднее образование. Прием на 2022/2023 учебный год будет проводиться в 66 профучилищах на 23340 мест по 127 специальностям.

Прием документов завершится в 18:00 12 августа.

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