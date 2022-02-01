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Начался прием документов в докторантуру за рубежом

Начался прием документов в докторантуру за рубежом Начался прием документов в докторантуру за рубежом на 2022 год
Наука и образование
1 февраля 2022 г. 11:50
Начался прием документов в докторантуру за рубежом

Начался прием документов в докторантуру за рубежом на 2022 год.

Об этом Report сообщили в министерстве образования.

Было отмечено, что группа управления "Государственная программа 2019-2023" при министерстве в рамках "Государственной программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджане на 2019-2023 годы" пригласила к участию в первом приеме документов на 2022 год граждан Азербайджана, готовящихся к поступлению в докторантуру по приоритетным специальностям в престижных зарубежных высших учебных заведениях или обучающихся за рубежом на уровне докторантуры по соответствующим направлениям.

Заявка на программу продлится с 1 февраля по 1 апреля 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке Xaricdə doktoranturaya sənəd qəbulu başlayıb

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