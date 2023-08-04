​​​​​​​Начался прием документов учащихся, зачисленных в лицеи и гимназии

Начался прием документов учащихся, зачисленных в лицеи и гимназии по результатам централизованного экзамена. Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования. Было отмечено, что родителям или законным представителям необходимо с 15:00 7

Начался прием документов учащихся, зачисленных в лицеи и гимназии по результатам централизованного экзамена.



Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования.



Было отмечено, что родителям или законным представителям необходимо с 15:00 7 августа до 15:00 17 августа предоставить личные дела ребенка в то учебное заведение, в которое он принят.

После сдачи документов родитель должен распечатать и подписать электронное заявление из личного кабинета и подать его в школу, в которой в настоящее время числится ученик.