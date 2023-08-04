О нас

​​​​​​​Начался прием документов учащихся, зачисленных в лицеи и гимназии

​​​​​​​Начался прием документов учащихся, зачисленных в лицеи и гимназии Начался прием документов учащихся, зачисленных в лицеи и гимназии по результатам централизованного экзамена. Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования. Было отмечено, что родителям или законным представителям необходимо с 15:00 7
Наука и образование
4 августа 2023 г. 17:14
​​​​​​​Начался прием документов учащихся, зачисленных в лицеи и гимназии

Начался прием документов учащихся, зачисленных в лицеи и гимназии по результатам централизованного экзамена.

Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования.

Было отмечено, что родителям или законным представителям необходимо с 15:00 7 августа до 15:00 17 августа предоставить личные дела ребенка в то учебное заведение, в которое он принят.

После сдачи документов родитель должен распечатать и подписать электронное заявление из личного кабинета и подать его в школу, в которой в настоящее время числится ученик.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Lisey və gimnaziyalarda təhsil alacaq şagirdlərin sənədlərinin qəbuluna başlanılır

Другие новости из категории

Объявлены результаты вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей
Объявлены результаты вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей
4 августа 2023 г. 13:50
Объявлено время отбора специальностей в вузы
Объявлено время отбора специальностей в вузы
4 августа 2023 г. 13:41
Начался творческий экзамен для абитуриентов по специальности архитектура
Начался творческий экзамен для абитуриентов по специальности архитектура
4 августа 2023 г. 11:40
Объявлена статистика по конкурсу на замещение вакантных должностей учителей
Объявлена статистика по конкурсу на замещение вакантных должностей учителей
4 августа 2023 г. 09:58
Минобразования обратилось к родителям по поводу школьной формы
Минобразования обратилось к родителям по поводу школьной формы
3 августа 2023 г. 11:34
Обнародован очередной список молодых людей, получивших возможность учиться за рубежом по госпрограмме
Обнародован очередной список молодых людей, получивших возможность учиться за рубежом по госпрограмме
2 августа 2023 г. 20:12
Объявлены результаты вступительных экзаменов в военные лицеи
Объявлены результаты вступительных экзаменов в военные лицеи
2 августа 2023 г. 17:41
Восстановлен коэффициент заработной платы группы учителей-воспитателей
Восстановлен коэффициент заработной платы группы учителей-воспитателей
2 августа 2023 г. 15:02
Процесс перевода учащихся общеобразовательных школ в Азербайджане начнется 7 августа
Процесс перевода учащихся общеобразовательных школ в Азербайджане начнется 7 августа
2 августа 2023 г. 11:26
Подведены итоги отбора вакансий в рамках конкурса по набору учителей
Подведены итоги отбора вакансий в рамках конкурса по набору учителей
2 августа 2023 г. 10:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi