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Начался прием документов на должность заведующих детскими садами

Начался прием документов на должность заведующих детскими садами Начался электронный прием документов в рамках процесса приема на должность заведующих дошкольных учебных заведений (детский сад) Азербайджана.
Наука и образование
31 июля 2023 г. 11:39
Начался прием документов на должность заведующих детскими садами

Начался электронный прием документов в рамках процесса приема на должность заведующих дошкольных учебных заведений (детский сад) Азербайджана.

Как сообщает Report, желающие участвовать в конкурсе должны до 11:00 7 августа пройти регистрацию по ссылке https://miq.edu.az/direktorlar/

В конкурсе могут участвовать кандидаты, имеющие высшее образование в сфере дошкольного образования или педагогики, с педагогическим стажем работы в дошкольном учебном заведении не менее 3 лет. В первую очередь к конкурсу будут допускаться сотрудники государственных дошкольных учебных заведений.

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Версия на азербайджанском языке Bağça müdiri vəzifəsinə sənəd qəbulu başlayıb

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