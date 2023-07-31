Начался прием документов на должность заведующих детскими садами

Начался электронный прием документов в рамках процесса приема на должность заведующих дошкольных учебных заведений (детский сад) Азербайджана.

Начался электронный прием документов в рамках процесса приема на должность заведующих дошкольных учебных заведений (детский сад) Азербайджана.

Как сообщает Report, желающие участвовать в конкурсе должны до 11:00 7 августа пройти регистрацию по ссылке https://miq.edu.az/direktorlar/

В конкурсе могут участвовать кандидаты, имеющие высшее образование в сфере дошкольного образования или педагогики, с педагогическим стажем работы в дошкольном учебном заведении не менее 3 лет. В первую очередь к конкурсу будут допускаться сотрудники государственных дошкольных учебных заведений.