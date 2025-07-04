Начался полуфинальный этап пятого конкурса Yüksəliş

16:21 В Бакинском Экспо-центре стартовал полуфинальный этап пятого конкурса Yüksəliş.

В Бакинском Экспо-центре стартовал полуфинальный этап пятого конкурса Yüksəliş.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие председатель Оргкомитета конкурса, заведующая отделом по гуманитарной политики, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Азербайджана Фарах Алиева, помощник президента - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Шахмар Мовсумов, омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева, министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев, министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов, председатель правления Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, руководитель рабочей группы конкурса Yüksəliş, заместитель министра молодежи и спорта Фархад Гаджиев.

На мероприятии объявлено, что 329 кандидатов, прошедших в полуфинал, успешно сдали экзамен по навыкам управления и перешли на данный этап, где продемонстрируют свои знания и навыки с помощью ситуаций и кейсов, подготовленных в соответствии с реальной рабочей средой.

В течение трехдневного полуфинала кандидаты будут оцениваться экспертами по 9 компетенциям (стратегическое мышление, эффективное лидерство, принятие решений, ориентация на результат, управление эффективностью работы, адаптивность, инновационное мышление, командная работа и сотрудничество, этика и честность).

Успешно прошедшие данный этап получат право на участие в финале, который состоится 18–20 июля.

Журналисты: Шафига Маликгызы, Тунджай Турбандезаде