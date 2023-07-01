Сегодня начался полуфинальный этап конкурса "Восхождение".
Как сообщает Report, мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана.
В нем принимают участие председатель Организационного комитета конкурса "Восхождение", заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Фарах Алиева, специальный представитель президента Эмин Гусейнов, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, министр науки и образования Эмин Амруллаев, министр культуры Адиль Керимли и заместитель министра молодежи и спорта, руководитель рабочей группы конкурса "Восхождение" Фархад Гаджиев.
343 кандидата, успешно прошедшие предыдущий этап, участвуют в полуфинале.
Полуфинальный этап завершится 2 июля.
Начался полуфинальный этап конкурса "Восхождение"Начался полуфинальный этап конкурса "Восхождение" 10-11
Сегодня начался полуфинальный этап конкурса "Восхождение".