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Начался полуфинальный этап конкурса "Восхождение"

Начался полуфинальный этап конкурса "Восхождение" 10-11
Наука и образование
1 июля 2023 г. 10:38
Начался полуфинальный этап конкурса Восхождение

Сегодня начался полуфинальный этап конкурса "Восхождение".

Как сообщает Report, мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана.

В нем принимают участие председатель Организационного комитета конкурса "Восхождение", заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Фарах Алиева, специальный представитель президента Эмин Гусейнов, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, министр науки и образования Эмин Амруллаев, министр культуры Адиль Керимли и заместитель министра молодежи и спорта, руководитель рабочей группы конкурса "Восхождение" Фархад Гаджиев.

343 кандидата, успешно прошедшие предыдущий этап, участвуют в полуфинале.

Полуфинальный этап завершится 2 июля.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Yüksəliş” müsabiqəsinin yarımfinal mərhələsi başlayıb

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