Начался полуфинальный этап конкурса "Восхождение"

10-11

Сегодня начался полуфинальный этап конкурса "Восхождение".



Как сообщает Report, мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана.



В нем принимают участие председатель Организационного комитета конкурса "Восхождение", заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Фарах Алиева, специальный представитель президента Эмин Гусейнов, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, министр науки и образования Эмин Амруллаев, министр культуры Адиль Керимли и заместитель министра молодежи и спорта, руководитель рабочей группы конкурса "Восхождение" Фархад Гаджиев.



343 кандидата, успешно прошедшие предыдущий этап, участвуют в полуфинале.



Полуфинальный этап завершится 2 июля.