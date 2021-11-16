Начался первый этап республиканского конкурса "Шаг в Цифровое будущее"

16 ноября открылась регистрация и стартовал первый этап республиканского конкурса «Шаг в Цифровое будущее».

16 ноября открылась регистрация и стартовал первый этап республиканского конкурса «Шаг в Цифровое будущее».

Как сообщает Report, конкурс проводится министерством образования совместно с международной школой программирования «Алгоритмика» для учащихся V-IX классов в рамках глобального движения «Час кода».

После регистрации каждый участник автоматически попадёт в личный кабинет с заданиями первого этапа. В момент, когда участники приступят к решению заданий, у них не будет ограничения по времени, но важно помнить, что при выборе победителей учитываются не только решённые задания, но и время, затраченное на них. Всего на первом этапе конкурсантов ждет 15 заданий по ключевым темам школьного курса «Информатики». Регистрация продлится до 18:00 18 ноября.

Те школьники, которые успешно выполнят все задания, пройдут во второй этап, доступ к которому откроется 23 ноября. В нем, конкурсантам предстоит выполнить 7 заданий в форме миниквеста, где после каждого из первых шести заданий содержится подсказка для выполнения основного - седьмого задания. Подсказка открывается только в том случае, если задание, стоящее перед ней, выполнено верно.

Победители второго этапа выйдут в финал, который состоится в декабре в Баку. Очный этап представляет собой командное состязание, где в течении определенного заданного времени команды составленные случайным образом из победителей прошлых этапов будут соревноваться друг с другом по выполнению командного проекта.

Основная цель конкурса и в целом движения «Час кода», направлена не только на развитие навыков программирования для тех, кто планирует связать свою судьбу с IT-индустрией, но и на использование современных интерактивных технологий в обучении. Также организация очередного конкурса в рамках проекта «Цифровые навыки» еще раз продемонстрирует учащимся, насколько предмет «Информатика» может быть увлекательным.

Победителей конкурса наградят дипломами и ценными подарками.