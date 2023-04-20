Начался отбор вакансий для желающих сменить место работы учителей

С 11:00 сегодняшнего дня стартовал этап по выбору вакансий для желающих сменить место работы учителей, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях, входящих в систему Министерства образования.

С 11:00 сегодняшнего дня стартовал этап по выбору вакансий для желающих сменить место работы учителей, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях, входящих в систему Министерства образования.

Как сообщает Report, в соответствии с правилами конкурса, выбор вакансий по конкурсу на смену места работы будет первоначально активирован для членов семей шехидов.

Члены семей шехидов, зарегистрированные на конкурс, могут зайти на свою личную страницу и выбрать подходящее вакантное место. Предварительный отбор вакансий продлится до 11:00 25 апреля.

На следующем этапе выбрать вакансии смогут другие участники конкурса, о чем общественность будет заранее проинформирована.