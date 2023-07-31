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Начался отбор специальностей для поступления в колледжи

Начался отбор специальностей для поступления в колледжи Начался отбор специальностей для участия в конкурсе по приему студентов в средние специальные учебные заведения на базе общего среднего образования (9 классов).
Наука и образование
31 июля 2023 г. 11:27
Начался отбор специальностей для поступления в колледжи

Начался отбор специальностей для участия в конкурсе по приему студентов в средние специальные учебные заведения на базе общего среднего образования (9 классов).

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Отбор специальностей для участия в конкурсе по приему студентов в средние специальные учебные заведения (колледжи) на базе общего среднего образования (9 классов) пройдет онлайн с 31 июля по 23:59 7 августа.

Абитуриенты должны выбрать специальности, на которые хотят поступить, ввести соответствующие коды в электронное заявление абитуриентов по отбору специальностей и подтвердить их.

К отбору специальностей допускаются абитуриенты, набравшие в общем 50 баллов, не менее 20 баллов по азербайджанскому или русскому языкам и не менее 10 баллов по математике на вступительных экзаменах.

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